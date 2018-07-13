Emenike'nin çöküşü devam ediyor

Fenerbahçe’den geçen yaz 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Olympiakos’a transfer olan Emmanuel Emenike yolun sonuna geliyor.

Yunan ekibinin iki yıllık sözleşme yaptığı ve halen 2019 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcuyla kontratı fesfhetmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

İlk sezonunda hayal kırıklığı yaratmasının ardından, sezonun ikinci yarısında İspanya’nın Las Palmas Kulübü’ne kiralanan ancak burada hiçbir maçta forma giymeden geri dönen deneyimli forvet yakında bonservisi elinde serbest oyuncu statüsünde olacak.

Hukuk departmanına talimat Kırmızı-beyazlıların futbolcu ile yolları ayırmaya karar verdiği, bu sebeple kulübün hukuk işleri departmanına, Emenike’nin süren kontratının feshedilmesi için gerekli işlemlerin yapılması talimatı verildiği ortaya çıktı. Takıma katkı sağlamayı başaramayan ancak ekibin en çok kazanan isimlerinden bir tanesi olan oyuncunun ağır sözleşme hükümlerinden bir an önce kurtulmanın hesaplarının yapıldığı belirtildi.