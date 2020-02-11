Emery: Dünyanın en iyi hocası olma fırsatını kaçırdım

Son olarak Arsenal'deki görevine son verilen ve daha öncesinde PSG'ye kupalar kazandıran İspanyol hoca Unai Emery, Fransız kulübünde hayatının şansını hakemler yüzünden kaçırdığını söyledi.

Emery, Paris'te yaşadıklarını anlattığı France Football röportajında pişmanlığı olmadığını, ancak futbolseverlerin unutamadığı Barcelona'ya 4-0'ın rövanşında 6-1 yenildikleri maçı hakemler nedeniyle kaybettikten sonra dünyanın en iyisi olma fırsatını kaçırdığını söyledi.

Emery'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BARCELONA'YA HAKEM YÜZÜNDEN ELENDİK"

"PSG'de ligi, dört yerel kupayı ve dahasını kazanmıştık ama asıl hedef her zaman Şampiyonlar Ligi olmuştu. İlk yıl Barcelona'ya karşı son 16 turunda gerçekten üst düzey bir ilk maç oynadık. İkinci maçta ise henüz VAR hakemleri olmadığı için elendik. Çok net olarak hakemler yüzünden elendik.

"THIAGO SILVA'YI İKNA EDEMEDİK"

Barcelona maçında Thiago Silva'ya daha yüksek performanslı savunma yapmasını söyledim ama onu ikna edemedim. Çünkü onun yükselmesi tüm takımı etkiliyordu. Onun rahat oyundan kurtularak bunu yapması çok önemliydi ama olmadı."