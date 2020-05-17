Emery: Mesut Özil'in kaptan olmasını futbolcular istemedi

İspanyol teknik adam Unai Emery, geçtiğimiz sezonun başında Premier Lig ekibi Arsenal'ın başına geçmişti.

Ancak bu sezon İngiliz ekibinin tarihe geçen 7 maç üst üste mağlubiyet serisinin ardından Arsenal, kasım ayında Emery'nin görevine son vermişti.

Daily Mail'e açıklamalarda bulunan İspanyo teknik adam, Mesut Özil hakkında ise sert eleştirilerde bulundu.

''GÖSTERDİĞİ BAĞLILIK SEVİYESİ YETERLİ DEĞİLDİ''

Özil için elinden geleni yaptığını söyleyen Emery, ''Özil ile ilgili elimden geleni yaptım. Kariyerim boyunca yetenekli oyuncular her zaman benim favorilerim olmuşlardır. Onlar da benimleyken en iyi dönemlerini geçirmişlerdir. Ona karşı her zaman pozitif oldum, onu hep dahil etmek istedim ama takındığı tavır ve gösterdiği bağlılık seviyesi, hiç yeterli değildi'' ifadelerini kullandı.

''ETRAFINDAKİ OYUNCULARA BEL BAĞLIYOR''

31 yaşındaki futbolcunun çalışma düzeyini de eleştiren İspanyol teknik adam, Özil'i, "Agresiflikten yoksun ve etrafındaki oyunculara bel bağlayan bir oyuncu" şeklinde tanımladı.

''KAPTAN OLMASINI FUTBOLCULAR İSTEMEDİ''

Özil'in kaptan olabileceğini ancak bunu takım arkadaşlarının istemediğine de dikkat çeken Emery, "Kaptanlardan biri Özil olabilirdi ama takım arkadaşları onun kaptan olmasını istemedi. Bağlılık seviyesi kaptan olmayı hak edecek düzeyde değildi. Bu benim kararım değil, oyuncuların kararıydı." dedi.