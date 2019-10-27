Emery: Mesut'un kadro dışı kalması ortak kararımız

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Mesut Özil-Unai Emery krizi sürüyor.

Son olarak İspanyol teknik adam, Mesut'un kadro dışı bırakılmasında sorumluluğun tek başına kendisine ait olmadığını söyledi.

"YÖNETİMLE BERABER KARAR VERDİK"

Emery yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in Arsenal'ın bu kötü günlerinde kadroda olmaması büyük tartışma konusu. İngiliz basını, Emery'yi bu karardan dolayı adeta topa tutuyor.

Arsenal'ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası'nda birer kez forma giydi.