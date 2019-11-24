Emery: Taraftarlara istediklerini vermeliydik, üzgünüm

Premier Lig'de Souhampton ile 2-2 berabere kalan Arsenal'de menajer Unai Emery, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Emery, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanmaya yetecek fırsatlarımız oldu ancak başaramadık. Maç boyunca taraftarlar inanılmaz destekte bulundu. Onlara istediklerini vermeliydik. Çok üzgünüm" dedi.

Emery sözlerini "Oyuncularımın kazanma isteği iyiydik. Ancak oyunumuzu 90 dakikaya yayamadık. Yine de sahada sonuna kadar mücadele eden bir takım vardı" ifadeleriyle sürdürdü.