Emery'den oyuncularına: Nadal gibi oynayın

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Chelsea ile karşılaşacak Arsenal'de teknik direktörü Unai Emery, takımını motive etmek için çeşitli yollara başvuruyor.

Chelsea maçı hazırlıklarında takımına İspanyol tenisinin efsane ismi Rafael Nadal'ı örnek olarak gösteren Emery, futbolcularının Nadal ruhuyla oynamaları tavsiyesinde bulundu. Oyuncularına, kariyerinde 17 Grand-Slam şampiyonluğu bulunan Nadal'i rol model almaları telkininde bulunan Emery, örnek olarak 2005 yıldır tenisin en büyük sahnesinin zirvesinde yer alan ismi gösterdi.

NADAL'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Arsenal Player'a yaptığı açıklamalarda Nadal'ın kitabını okuduğunu ve nasıl çalıştığını öğrendiğini söyleyen İspanyol teknik adam, Nadal'in uzun saatler süren maçlarda ve en zor anlarda takındığı tavırdan son derece etkilendiğini belirtti.

"Zor anlarda, olumsuz durumu olumluya çevirmek için güçlü bir zihne sahip olmalısınız. Futbol ve tenis. İkisi birbirinden çok farklı. Tenis bireysel bir spordur, futbol ise 11 oyunculu bir takım oyunudur. Teniste bir oyuncunun karşılaşma boyunca güçlü bir zihne sahip olması gerekirken, futbolda 90 dakika 11 kişi güçlü bir zihne sahip olmak zorunda" ifadelerini kullanan Emery sözlerini şu şekilde noktaladı; “Onu bir maçta, oyunu nasıl yaşadığını gördüm. 11 oyuncunuz Rafael Nadal gibi büyük bir zihinle oynayabilirse futbol için en iyi performansı ve sonucu elde edebilirsiniz".

Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi 29 Mayıs Çarşamba TSİ 22.00'da oynanacak.