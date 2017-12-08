Emery'nin yerine 5 aday var

Paris Saint Germain'in ligde Strasbourg ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e peş peşe kaybetmesi sonrası L'Equipe Gazetesi Emery'nin gelecek sezon takımın başında olmayacağını, hatta Ocak'ta bile gönderilebileceğini yazdı. Yerine adaylar da belli: Mourinho, Simeone, Conte, Allegri ve Luis Enrique.

FRANSIZLAR GÖNDERİLECEK DİYOR

Paris Saint Germain'de kazan üst üste gelen iki yenilgiyle kaynamaya başladı. Fransa Ligi'nde Strasbourg'a, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e kaybeden PSG'de teknik direktör Unai Emery'nin yeni sezonda takımın başında olmayacağı öne sürüldü.

Kulübün üst yöneticisi Nasser al-Khelaifi'nin Münih'tealınan 3-1 yenilgiden duyduğu memnuniyetsizliği maçtan sonra gerçekleştirdiği kısa soyunma odası ziyaretyinde dile getirdiğini yazan L'Equipe gazetesine göre Emery'nin 2018-19 sezonunda takımın başında olma ihtimali çok düşük. Hatta kulübün içinde bazı önemli isimler yazı beklemeden Ocak ayında Emery ile yolların ayrılmasından yana...

L'Equipe, Emery'nin koltuğuna aday isimleri bile şimdiden liste halinde yayınladı: Jose Mourinho, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Diego Simeone ve Luis Enrique...