Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar

Fransa'nın Nantes kulübünden Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olmak için 21 Ocak 2019'da bindiği uçak düşen ve hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

PİLOTUN LİSANSININ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kazayı inceleyen İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nden yapılan açıklamada uçağı kullanan David Ibbotson isimli pilotun ticari uçak sürme lisansının olmadığı açıklandı. Pilotun ayrıca gece uçuşu yapmak için yeterli uçuş süresi edinmediği halde kaptan koltuğuna oturduğu ve ek olarak uçağın da ticari lisansa sahip olmadığı bilgisi kamuoyuna duyuruldu.