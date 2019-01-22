Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen, birkaç gün önce 17 milyon Euro karşılığında Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu.

Cardiff City ile 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalamak için Cardiff'e geçen ve ardından Nantes'e dönerek hem eşyalarını toplayan hem de arkadaşlarıyla vedalaşan Sala'nın bindiği uçaktan haber alınamıyor.

FRANSIZ POLİSİ: "7 SAATTİR KAYIP"

Fransız polisi de Sala'nın kaybolan uçağa bindiğini doğruladı. Fransız polisi, "Arama ve kurtarma çalışmaları, Alderney'in kuzeyinde devam ediyor. Uçaktan 20 saattir sinyal alınamıyor. 2 helikopter ve arama botları yeni bir bilgi için arayışlarını sürdürüyor. Ancak, henüz bir kalıntıya ulaşılamadı" açıklamasını yaptı.