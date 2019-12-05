Emin Bayram ilk maçında göz doldurdu

Kupada Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da, yüzleri güldüren tek durum Emin Bayram'ın performansı oldu.

TERİM'DEN GEÇER NOT ALDI

Maça yedek takımla başlayan Fatih Terim, 16 yaşındaki Emin Bayram'ı Ahmet Çalık'ın yanında oynattı. Genç stoper, takımı 2 gol yemesine rağmen görevini yapan tek isimdi.

Hemen hemen girdiği tüm ikili mücadelelerde başarılı olan Emin, teknik becerisiyle dikkat çekti.

Fatih Terim, maçın ardından genç futbolcu için şu ifadeleri kullandı: "Bugün şans verdiğim futbolcular içinde, 'Ben bu formayı istiyorum' diyen bir tek Emin vardı. Gereken mesajı aldık biz."

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Ozan Kabak'a şans veren ve 11 milyon euroya Schalke'ye satılmasında başrol oynayan Fatih Terim'in, ilerleyen günlerde de Emin Bayram'a aynı şansı vermesi bekleniyor.

Luyindama'nın sakatlığından dolayı stoper sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte, Emin Bayram'ın rotasyona dahil edilmesi söz konusu.