Emin Yetim yeniden Şanlıurfaspor başkanı

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Şanlıurfaspor olağan genel kurulu kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALDI

Kongrede, divan heyeti oluşturulduktan sonra yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Ardından yapılan oylamada, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Emin Yetim, yeniden göreve getirildi. Seçimin ardından konuşan Yetim, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şanlıurfaspor'u hak ettiği yere getirmek için kamuoyundan destek isteyen Yetim, işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.

Futbolcusu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de darbettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Emin Yetim'in ömür boyu statlara girememe cezası bulunuyor.

Emin Yetim daha önce Mertcan Çam'ı darbettiği için gözaltına alınmış, sonrasında ise serbest bırakılmıştı.