Emine Arslan: Madalyamı Mehmetçiğe armağan ediyorum

Ara transfer döneminde Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek bir golcü arayan Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla Al İttihad forması giyen Aleksandar Prijovic önerildi.

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Sivasspor liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip, böylece ligde oynadığı son 5 maçı kazanmış oldu.

Sivasspor Kasımpaşa'yı da yendi

3

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a salvolar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kendisinden habersiz seçim kararı aldığını ve birçok durumdan habersiz bırakıldığını ifade etti.