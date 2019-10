Emma: Türkiye her gelişimde beni daha çok cezbediyor 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'na katılan Avustralyalı Emma Broadbent, "Türkiye'yi çok seviyorum. Bu ülke her geldiğimde beni daha çok cezbediyor. İnsanlarını çok sıcak buluyorum." dedi. 02.10.2019 - 14:20

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın kadın sporcularından Avustralyalı Emma Broadbent, her gelişinde Türkiye'nin güzelliklerinden ve insanlarının sıcakkanlı olmasından çok etkilendiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 25-28 Eylül'de 10'uncusu gerçekleştirilen yarışlara, Emma Broadbent de katıldı. Broandbent, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda birçok zorlu etabı bitirebilme başarısı göstererek dikkatleri üzerine çekti. "TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM" Asıl mesleği mekanikerlik olan, Avustralyalı enduro yarışçısı Emma Broadbent, AA muhabirine, altı yıldır motosiklet kullandığını söyledi. Motor sporları macerasının, arkadaşının teklifi üzerine ilk kez motosiklet kullanmasının ardından başladığını anlatan Broadbent, "Beş yıldır yarışlara katılıyorum. Sağlığım, fiziğim elverdiği sürece motosikletin üstünde olmak istiyorum." dedi. Broadbent, ilk zor enduro yarışının, 2015'te Avustralya'da katıldığı "Wildwood Rock" olduğunu bildirdi. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın kendisi için unutulmaz olduğunu, birçok yerde yarışı bırakmayı düşünürken daha ileriye gidebilmek için kendisini zorladığını vurgulayan Broadbent, enduronun erkek sporu olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Erkeklerin hakim olduğu bir spor olmasının nedeninin çoğunlukta olmalarından kaynaklandığını belirten Broadbent, şöyle konuştu: "Enduro etaplarındaki çekişme, kadın, erkek çekişmesi değil. Kadın sporcu sayısı daha fazla olsaydı, aynı kategoride, aynı şekilde onlarla yarışabilirdik. Erkek, kadın sporcular eşittir. Kadın, erkek sporcu diye ayrım yapamam. Her şeyden önce Türkiye çok güzel. Türkiye'yi çok seviyorum. Bu ülke her geldiğimde beni daha çok cezbediyor. İnsanlarını çok sıcak buluyorum."

