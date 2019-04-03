Emmanuel Culio, Romanya'nın en zengini oldu

Kariyerini Romanya'nın CFR Cluj takımında sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Culio, 35 yaşında yaptığı yeni sözleşme ile ligin en çok kazanan futbolcusu oldu.

Romanya basınının haberine göre Cluj ile yeni sözleşme imzalayan Culio, yılda 700 bin euro kazanacak ve Romanya'nın en çok maaş alan futbolcusu olacak.

GALATASARAY'I HATIRLATTILAR

Öte yandan 2011 yılında Galatasaray'ın 2 milyon euroya transfer ettiği Culio'nun sarı kırmızılı takımdan da toplam 4 milyon euro kazandığı hatırlatıldı. Arjantinli futbolcu, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Orduspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında forma giymişti.