Emmanuel Dennis: Dans da ederim gol de atarım

Club Brugge'ün son dönemdeki en etkili oyuncularından biri olan Emmanuel Dennis, 4-0 biten Gent maçı sonrası konuştu.

Emmanuel Dennis, "Bu takımın en iyi dans edeni benim. Dans ederim, gol atarım, her şeyi yaparım kardeşim!" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN BİRÇOK NEFRET MESAJLARI ALDIM"

Kendisine yöneltilen "Son dönemdeki yükselen performansını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Dennis, "Galatasaray maçında çok fazla gol kaçırdım. Maçtan sonra bu düşünceler sürekli kafamda döndü dolaştı. Sosyal medyadan birçok nefret mesajları geldi. Benim yüzümden kuponları yatan insanlardan mesajları aldım. Biliyorsunuz, bahis ciddi bir iştir. Birçok insan, benim yüzümden para kaybetti. Ben de çok üzüldüm." cevabını verdi.