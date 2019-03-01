Emmanuel Eboue evleniyor

Son yıllarda ekonomik olarak yaşadığı sıkıntının yanı sıra eşi Aurelie Bertrand ile boşanan ve intihar etmeyi düşündüğünü itiraf eden Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, zor günleri geride bıraktı.

Fildişi Sahili'nin Soir Info gazetesinin haberine göre Eboue, yaşadığı depresyondan kurtulduktan sonra çocukluk aşkı ile evlenmeye karar verdi.

Ülkenin Abidjan şehrinde bir otelde düzenlenecek törenle çocukluk aşkı ile evlenecek olan Eboue'nin bir hayli mutlu ve heyecanlı olduğu belirtildi.

ESKİ EŞİ, ÇOCUKLARINI GÖSTERMİYOR

Eboue, geçen ay verdiği bir röportajda eski eski Aurelie Bertrand'ın çocuklarını görmeye izin vermediğini belirtmiş ve boşandıktan sonra bunalıma girdiğini söylemişti.

Eboue, ''Evlilik dışı çocuklarım olduğu yazıldı. Böyle bir şey yok. 3 çocuğum var, hepsi de eski eşimden. Eşimden ayrıldıktan sonra çocuklarımı göremedim. Çocuklarımı 2 yıldır göremiyorum, bu çok canımı acıtıyor. Geçen hafta küçük çocuğumun doğum günüydü. Eski eşim bir video hazırlayıp bana göndermiş. İzledikten sonra gözyaşlarımı tutamadım. Çok acı verici bir durum. Çocuğum var ama göremiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.