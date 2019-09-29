1 Emmanuel Emenike, iki yıl sonra sahalara döndü Westerlo'nun, Belçika 2. Ligi'nde deplasmanda KSV Roeselare'yi 2-0 yendiği maçın 86. dakikasında oyuna giren Emenike, iki yıla yakın bir aradan sonra ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

2 İspanya'da gündem Hazard'ın kötü performansı Real Madrid'in 100 milyon euroya Chelsea'den transfer ettiği Hazard, İspanya'da dalga konusu oldu.

3 PSG'nin hocası: Neymar'sız kazanacak güçteyiz PSG'nin deneyimli hocası Tuchel, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi, "Daha önce Neymar'sız kazandık, aynısını yapacak güçteyiz" dedi.

4 Galatasaray'ın derbi günü hasılatı Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kıran Galatasaray, bilet ve ürün satışlarından toplamda 11 milyon TL kazandı.

5 Kruse: Yaşadığınız ülkeye saygı göstermelisiniz Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde İstiklal Marşımızı okuyan Max Kruse, Türkiye'ye saygı duyduğu için böyle bir davranış sergilediğini ifade etti.

6 Ali Koç, Mustafa Cengiz'in fotoğrafını çekti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le minik bir sarı-kırmızılı taraftarın fotoğrafını çekti.

7 Falcao ilk derbisinde beklentileri karşılayamadı Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinde etkisiz kaldı.

8 Derbide gözler Fatih Terim'i aradı Derbide cezalı olan Fatih Terim'in, maçı locada izleyen yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın yanında olmaması dikkat çekti.

9 Altay Bayındır: Ben Fenerbahçelileri duydum Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, derbi atmosferinden etkilenmediğini ifade ederken, "Fenerbahçeli taraftarların sesi Galatasaraylılardan daha çok çıktı" dedi.