Emmanuel Emenike, iki yıl sonra sahalara döndü

Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Emmanuel Emenike, futbola döndü.
Nijeryalı forvet, Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrıldıktan sonra uzun bir süre boşta kalmıştı.
İKİ YIL ARADAN SONRA FUTBOLA DÖNDÜ
Geçtiğimiz haftalarda Westerlo'ya transfer olan Nijeryalı golcü, iki yıl sonra yeniden sahalara döndü.
Takımının Belçika 2. Ligi'nde deplasmanda KSV Roeselare'yi 2-0 yendiği maçın 86'ncı dakikasında oyuna giren 32 yaşındaki santrfor, böylece 28 Ekim 2017'de oynanan Panathinaikos-Olympiakos maçının ardından ilk resmi karşılaşmasına çıkmış oldu.
Westerlo'ya kiralanan Berke Özerle aynı takımda forma giyen tecrübeli forvet, takıma uyum sağlama konusunda zorluk çekmedi.
Emenike'nin Westerlo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.