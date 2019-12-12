Emmanuel Emenike: Yakında eve geri dönüyorum

Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi fesh edilen İnstagram'dan paylaşımda bulunan Emmanuel Emenike Türkiye'ye geri döneceğinin mesajını verdi.

"EVİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, "Evi çok özledim yakında eve geri dönüyorum." dedi.

Turkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı forvetin yolu daha sonra Olimpiakos ve Las Palmas'dan da geçmişti.

"MUTLU YILLAR BABA"

Öte yandan Emenike, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın 67. yaşını sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kutlamıştı.

Nijeryalı oyuncu, söz konusu paylaşımında, “Her harika baba, harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder! Mutlu Yıllar baba” ifadelerini kullanmıştı.