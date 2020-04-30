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Emmanuel Mas, Trabzonspor'dan ayrılma nedenini açıkladı

Bir yıla yakın bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Emmanuel Mas, Türkiye'den eşinin ailesini özlemesi nedeniyle ayrıldığını söyledi.

| Haber Merkezi
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Kısa bir süre de olsa Trabzonspor forması giyen Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, ülkesinde San Juan Belediyesi’nin resmi sitesine konuştu.

Kariyeri hakkında değelendirmeler yapan Mas, “Türkiye bambaşka bir kültür, insanlar İngilizce bilmiyorlardı çok olumlulardı. Türkçenin  çok zor olduğunu bildikleri için bana çok yardımcı oldular.'' ifadelerini kullandı.

''G.SARAY'I YENDİK, ŞAMPİYON OLMUŞUZ GİBİ KUTLADIK''

Bordo-mavili taraftarların oldukça fanatik olduğuna da vurgu yapan Mas, ''Tüm ekibin ve taraftarların adını bağırıyorlar. Bir maçta Galasataray'ı yendik, ülkenin en iyi takımlarından birini… Sanki şampiyonluğu kazanmışız gibi kutladık. 5 bin taraftar bizi destekledi. Türkiye'den de döndüm çünkü Lucrecia (eşi) çok duygusal. Arkadaşlarını ve ailesini çok özledi.” ifadelerini kullandı.

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