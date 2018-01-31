Emrah Başsan Vitoria Setubal'le anlaştı

Ümit Özat: Bu maçın daha Ankara ayağı var

Ara transfer dönemi bu gece sona erecek. İşte ocak ayında yapılan tüm transferler...

G.Saray, Fernando'nun tedavi için Portekiz'e gideceğini açıkladı. Yıldız futbolcunun 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Alanyasporlu taraftarların ettiği duadan sonra fileleri havalandırmaya başlayan Vagner Love, "Beşiktaşlılardan da dua bekliyorum" dedi.

Göztepe, Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kendisine yöneltilen "Ozan Tufan affedilebilir mi?" sorusuna "Başka zaman konuşalım ancak aslolan Fenerbahçe'nin menfaatleridir" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Bu hakemlerle şampiyon olmamız çok zor." dedi.

Aykut Kocaman: Bu hakemlerle şampiyon olmamız çok zor

1 Nagatomo İstanbul'da Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Japon sol bek Nagatomo İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçti.

2 Şenol Güneş'ten Ümit Özat'a cevap Şenol Güneş, maç sonrası "Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuş" diyen Ümit Özat'a cevap verdi. Güneş, "Küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız" dedi.

3 Beşiktaş Sakıp Aytaç'la söz kesti Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Antalyasporlu Sakıp Aytaç ile anlaşmaya vardı.

4 Konyaspor Egemen ve Volkan'la anlaştı Transfer döneminin hızlı takımı Konyaspor, Egemen Korkmaz ve Volkan Şen ile el sıkıştı.

5 G.Saray'ın yeni sol beki Nagatomo'nun şık hareketleri Galatasaray'ın İnter'den kadrosuna kattığı Japon sol bek Nagatomo, hızı, çabukluğu ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

6 Kripto parayla futbolcu transfer ettiler Harunustaspor Kulübü, futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu'nu Bitcoin'le transfer etti.

7 Fenerbahçe'de toplam 19 futbolcu sakatlandı Bu sezon sakatlık belasından kurtulamayan Fenerbahçe'de, kaleciler dışında sadece Neustadter, Hasan Ali ve Ozan Tufan'da bir sorun yaşanmadı.

8 Ozan Tufan kalıyor Fenerbahçe'de yapılan Ozan Tufan görüşmesinin sonuçları belli oldu. Sarı lacivertlilerin genç oyuncusu takımda kalmaya devam edecek.

9 Antalyaspor, Nasri'nin sözleşmesini fesh etti Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.