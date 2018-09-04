Emre 10 maç ceza alabilir

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin 1-0 kazandığı maç sonrası Erzurumsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşayan Emre Belözoğlu, olay yerine gelen bir yöneticiye ise vururken görüntülenmişti.

Emre Belözoğlu Erzurumlu yöneticiye vurdu - İZLE

Emre'nin bu hareketinin hakem ve temsilci raporlarında yer aldığı öğrenildi. Raporları inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği idareciye yumruk atan tecrübeli futbolcunun saldırıdan sevkine karar verdi.

10 MAÇ CEZA ALABİLİR

Talimatın 44. maddesi kapsamında 5 ile 10 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Emre taraftarların ve idarecilerin eylemlerinin tahrik olarak kabul görmesi halinde 3 ile 5 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşılaşmış olacak.

EMRE ŞAŞKIN

Kendisinin tahrik edildiğini düşünen 38 yaşındaki futbolcunun, 10 maç cezayı çok yüksek bulduğu öğrenildi.

Öte yandan Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Emre'nin ceza alması gerektiğini söyledi.

İşte o açıklama:

"Son derece sıcak ilişkilerle sonuçlanan karşılaşmada, sadece rakip takım oyuncusu Emre Belözoğlu'nun neden olduğu olaylar bizi derinden üzmüştür. Sporun barış ve kardeşlik ruhuna büyük önem veren camiamız, daha önce yaptığı bu tür olaylarla da sürekli gündeme gelen bu kişinin açıkça saldırısına uğramıştır. Maç bitiminde takımımızın yedek kulübesine kadar yürüyerek, taraftara ağza alınmayacak şekilde küfreden, tribüne çıkmaya çalışarak taraftarlarla dövüşmek isteyen Emre Belözoğlu, kendisini yatıştırmak isteyen yöneticimize de yumruk atmış, yine ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) herkesin gözü önünde cereyan eden ve kameralara da açıkça yansıyan bu çirkin eylemle ilgili, sporun fair play ruhuna aykırı hareket ederek herkese kötü örnek olan bu oyuncuya karşı yaptırım uygulayacağından şüphemiz yoktur."