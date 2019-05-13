Emre Akbaba 1 sene sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da Emre Akbaba üzüntüsü yaşanıyor.

Uzun süren sakatlığın ardından yeniden sahalara dönen 26 yaşındaki futbolcu, Ç.Rizespor maçında bir kez daha sakatlanmıştı.

Sağ ayağı iki ayrı yerden kırılan yıldız futbolcu dün ameliyat edildi.

İşte G.Saray'dan yapılan açıklama: "Oyuncumuz Emre Akbaba, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce ve Liv Hospital doktorlarından Dr. Erden Ertürer tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

KAVAL VE BALDIR KEMİKLERİNDE KIRIK VAR

Sağ cruris tibia ve fibula (kaval ve baldır) kemiklerinde kırık tespit edilen yıldız futbolcunun 1 yıl sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Emre'nin 2020-2021 sezonunda sahalara döneceği belirtildi.







