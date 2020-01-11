Emre Akbaba 8 ay sonra gol attı

1 Comolli ile Ali Koç toplantı yaptı Attığı tweetler sonrası Comolli'yle bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç, Fransız futbol adamına uyarılarda bulundu. Ayrıca görüşmede hangi bölgelere transfer yapılacağı da konuşuldu.

2 Kruse uykusuzluk problemi yaşıyor Fenerbahçe'de beklentileri tam olarak karşılayamayan Max Kruse, geceleri uyuyamadığını söyledi.

3 Aydın Yılmaz Pribram'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz, Çekya Ligi sonuncusu Pribram'la anlaştı. 31 yaşındaki futbolcu son olarak Sakaryaspor forması giymişti.

4 Onyekuru sıtmaya yakalandı Sıtma parazitine maruz kalan Onyekuru'nun hayatını doktorların erken teşhisi kurtardı. Nijeryalı futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

5 Yeni Malatyasporlu Guilherme, Beşiktaş yolunda Yeni Malatyasporlu Guilherme Costa Marques'in Guilherme Costa Marques'i transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın, Brezilyalı hücum oyuncu için prensipte anlaştığı öğrenildi.

6 Filenin Sultanları yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi.

7 Karius'tan skandal hata Beşiktaş'ın tartışılan kalecisi Loris Karius, hazırlık maçında da hatalı bir gol yedi.

8 Hakemi rakip sanan dövüşçü Shinechagtga Zoltsetseg ile Ma Jia Wen arasındaki MMA maçında ilginç bir an yaşandı. Rakibine nakavt olan Ma Jia Wen, farkında olmadan hakeme saldırdı.

9 En değerli Türk takımı: Galatasaray Lig, futbolcu ve takım değerleri güncellendi. Bir ara 5. sıraya kadar yükselen Süper Lig 10'unculuğa gerilerken, en değerli Türk takımı ise Galatasaray oldu.