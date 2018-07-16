Emre Akbaba, Alanyaspor'dan ayrılıyor

Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın 10 numarası Emre Akbaba'nın transfer durumu hakkında konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı.

"EMRE AKBABA GİDECEK"

Konu hakkında beIN Sports'a açıklamalar yapan Mesut Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı.

GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA

Süper Lig'de İstanbul takımlarının gözdesi olan Emre Akbaba'nın gönlünden geçen takım ise Galatasaray.

Sarı-kırmızılı ekibe gönül verdiğini gizlemeyen Emre için Galatasaray, 2 milyon euronun yanı sıra Tolga ya da Tarık'tan birini takasta kullanmayı planlıyor. Gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu için Alanyaspor'un istediği rakam ise 3.5 milyon euro.