Emre Akbaba ameliyat olacak

Galatasaray'ya Emre Akbaba'dan kötü haber geldi.
Erzurumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcunun ayak baş parmağında kırık tespit edildi.
EN AZ 2 AY YOK
Sarı-kırmızılı kulüp, Emre'nin yarın sabah ameliyat edileceğini duyurdu. 25 yaşındaki futbolcunun yaklaşık en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'dan yapılan açıklama:
SOL AYAK BAŞ PARMAĞINDA KIRIK VAR
Emre Akbaba’nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir.
EREN'İN ARKA ADALESİNDE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ
Ayrıca Eren Derdiyok'un sakatlığı hakkında da bilgi veren kulüp, oyuncunun sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildiğini belirtti.