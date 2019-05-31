Emre Akbaba: Ayağım kırılınca Galatasaray'ı düşündüm

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında transfer olan Emre Akbaba iki büyük sakatlık yaşadı. Erzurumspor mücadelesinde ayak tarak kemiği kırılan Emre'nin Rizespor maçında ise hem kaval hem de baldır kemikleri kırıldı.

Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalacak olan Emre Akbaba, HaberTürk gazetesine konuştu ve o anlarda neler hissettiğini anlattı. Milli futbolcu, ayağının kırılmasından daha çok Galatasaray formasından uzak kalacağı için üzüldüğünü ifade etti.

Emre Akbaba'nın HaberTürk'e verdiği röportaj şu şekilde:

"AYAĞIM KIRILDIĞINDA G.SARAY'I DÜŞÜNDÜM"

İlk yarıda yaklaşık 2 aylık bir sakatlık dönemi yaşadın. O günler nasıl geçti?

"O sakatlık süreci buna göre biraz daha farklıydı. Ayağım alçıya alındığı için uzun süre üstüne basamadım. Tabii ki geri dönüş anlamında beni zorladı. Ancak bu sakatlığım daha ciddi olmasına rağmen şu an ayağımın üstüne basabiliyorum. İnşallah birkaç ay sonra koşulara da başlayabilirim. Çok çalışıp daha güçlü olarak geri dönmek istiyorum."

Rize'de yaşadığın ikinci sakatlık herkesi çok üzdü. Bize biraz o pozisyonu anlatabilir misin?

"Samudio tam şut çekecekken ben ayağımı soktum. O anda ayağımın kırıldığını farkettim. İlk aklıma gelen yine uzun süre Galatasaray forması giyemeyeceğim oldu. Bu yüzden ayağımın ağrısını bir kenara bırakıp ilk olarak uzun süre sahalardan uzak kalacağıma çok üzüldüm. Asıl bu duruma çok üzüldüğüm için acıyı hissetmedim diyebilirim. Ambulansla hastaneye götürülürken bile aklımda bu vardı. O yönden çok ama çok üzüldüm."



