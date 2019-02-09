Emre Akbaba: Ben hazırım

Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve yoğun çalışmalarla beklenden erken geri dönen Emre Akbaba, Hatayspor mücadelesinde maç kadrosuna alındıktan sonra Trabzonspor maçında formayı istedi.
TAKIMIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM
Fatih Terim'in yokluğunda yardımcı antrenör Hasan Şaş ile birebir görüşme yapan Emre Akbaba, "İyi durumdayım. Hazırım. Kendimi harika hissediyorum. Trabzonspor maçında takımıma yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
OLDUKÇA İSTEKLİ
Hasan Şaş'ın Emre Akbaba'nın antrenmanlarda gösterdiği performansı ve kendisiyle yaptığı görüşmeyi teknik patron Fatih Terim'e aktardığı, oyuncunun istekli görüntüsünün dikkatini çektiğini iletti.
1 AY ERKEN DÖNDÜ
28 Eylül'de oynanan BB Erzurum maçında ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın 4-6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Emre Akbaba, doktorların ve fizyoterapistlerin yoğun çalışması ve tedaviye bağlılığıyla öngörülenden 1 ay erken sahalara dönmüş oldu.