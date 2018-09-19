Emre Akbaba: Çocukluk hayalimdi

Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Emre, 90+3'üncü dakikada Onyekuru'nun pasında kaleci Guilherme'yi çalımladı ve kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Rocchi penaltı noktasını gösterirken Selçuk penaltıyı gole çevirdi. Emre Akbaba maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde: "Öncelikle maçı kazanmamız gerekiyordu. İçeride oynuyordu. İstekli başladık. Geriden paslaşarak oyunu kurmaya başladık. Golü de bulduk. Golden sonra geri çekildik. Kontradan goller bulduk, 30 kazandık. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok değişik bir duygu. Çocukluktan bir hayal Şampiyonlar Ligi. Atmosfer de çok güzeldi. Müthiş bir galibiyet oldu."