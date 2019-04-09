Emre Akbaba: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

En son 1999 yılında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenebilen Galatasaray'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolcular iddialı. Emre Akbaba ile Selçuk İnan, sarı-lacivertli ekibi devirerek seriyi bitireceklerini ifade ettiler.

"BU SENE KAZANACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından biri olan Selçuk İnan, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, "Sezonun ilk yarısında hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık. Ancak ikinci yarıya iyi başladık ve son 10 haftada 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Şu anda lider Başakşehir'in 6 puan gerisindeyiz ve puan kaybına tahammülümüz yok. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeneceğiz, o sene bu sene." ifadelerini kullandı.

Her maçı kazanmak istediklerini belirten Emre Akbaba ise, "Yeni Malatyaspor'u yendik, şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz, Kadıköy'e de galibiyet için gideceğiz. Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." dedi.