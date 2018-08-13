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Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile bir görüşme gerçekleştiren Emre Akbaba, "Hocam, lütfen yardımcı olun. Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi.

Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı
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Galatasaray ile anlaşan Alanyasporlu Emre Akbaba, transferinde yardımcı olması için teknik direktör Mesut Bakkal ile görüştü.

Kafasının Galatasaray'da olduğunu söyleyen yetenekli futbolcu, Sivasspor maçının 11'inden çıkartıldı.

TEK YOL G.SARAY

Akbaba'nın hocasına, "Hocam, lütfen yardımcı olun. Galatasaray'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Bakkal da bunun üzerine Akbaba'yı önceki günkü Sivasspor maçının 11'inden çıkartıp son yarım saatte oynattı.

BAKKAL: EMRE'NİN AKLI G.SARAY'DA

Mesut Bakkal'ın Alanyaspor yöneticilerine, "Emre'nin aklı Galatasaray'da. Sezon sonu bedavaya gideceğine bir orta yol bulup şu işi halledelim" dediği belirtildi.

Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor...

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