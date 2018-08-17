1 Tarihi transfer çalımları Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen Emre Akbaba savaşı, akıllara diğer transfer çekişmelerini getirdi. İşte unutulmaz transfer çalımları...

2 Emre Akbaba Galatasaray'da Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

3 İlkay'ın milli takım kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü için Mesut Özil'le birlikte protestolara maruz kalan İlkay Gündoğan, milli takımı bırakmayacağını açıkladı.

4 Cocu'dan Ayew'e ilk eleştiri: Toptan kaçma Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, henüz beklentileri karşılayamayan Ayew'i topla daha fazla buluşması konusunda uyardı.

5 Galatasaray Mustafa Pektemek'i transfer ediyor Abdurrahim Albayrak, "Bir oyuncu için Fikret Orman'dan izin istedim" demişti. O futbolcunun Mustafa Pektemek olduğu ortaya çıktı.

6 Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da Trabzonspor, daha önce İstanbul'a getirdiği ancak Hapoel Beer Sheva ile yaşanan sorunlar nedeniyle imza attıramadığı Anthony Nwakaeme'yi sonunda reklerine bağladı.

7 Fatih Terim: Transferlere çok şaşıracaksınız Birkaç gün içerisinde transferde hızlanacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Gelen ve gidenleri görünce şaşıracaksınız. Güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

8 Şenol Güneş'in siniri hala geçmedi LASK Linz deplasmanında çok kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncularına karşı bir hayli kızgın olduğu gözlendi.

9 İtalyan basını Salih'le dalga geçti Salih Uçan'ın Serie A'ya geri dönmesi İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalyanlar, "Onu hatırlıyor musunuz?" diyerek Roma'da tutunamayan 24 yaşındaki futbolcuyla dalga geçti.