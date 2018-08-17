Emre Akbaba Galatasaray'da

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Emre Akbaba savaşını sarı-kırmızılı takım kazandı.
Dün akşam sarı-lacivertli kulüple anlaşan Alanya ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye göndermek için baskı yapmıştı.
G.SARAY'DAN BAŞKA BİR TAKIMA GİTMEM
Küçüklükten beri Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyen yetenekli futbolcu, başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime iletince transfer çıkmaza girmişti.
ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ
3 milyon euroluk teklifi, sponsorlar aracılığıyla 4 milyon euroya çıkaran Cimbom, Emre Akbaba'yı kadrosuna katmayı başardı.
Öte yandan Emre'nin Galatasaray'a transfer olabilmek için Alanyaspor'daki alacaklarından vazgeçtiği öğrenildi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Sarı-kırmızılılar görüşmeye başladıklarını KAP'a şu açıklamayla bildirdi: "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın Kulubümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır."