Emre Akbaba Galatasaray'ı istiyor

Transferin son dönemlerinde en çok konuşulan isim olan Emre Akbaba'ya Süper Lig ekiplerinden ciddi teklifler geliyor.

Galatasaray, Başakşehir ve bir ara Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Milli futbolcunun sezon başlamadan yeni takımının belli olması bekleniyor. Emre Akbaba için resmi teklifleri Başakşehir ve Galatasaray yaptı.

BAŞAKŞEHİR'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Son iki sezondur Süper Lig'de zirve yarışı veren Medipol Başakşehir, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için Alanyaspor'a 5 milyon euro teklif yaptı. Kulüple anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, Emre Akbaba'yı ikna edemedi.

Emre Akbaba, Başakşehir'in teklifine sıcak bakmadığını ve transfer olmak istemediğini iki tarafa da iletti.

Milli futbolcunun bu tavrından sonra Medipol Başakşehir kulübü, transferden vazgeçtiğini açıkladı.

GALATARASAY TARAFTARI EMRE'Yİ İSTİYOR

Emre'nin Galatasaray'a gitmek için bu teklifi reddettiği gelen bilgiler arasında. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Emre Akbaba'yı sarı-kırmızı taraftarlar da takımda görmek istiyor.

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray Yönetimi, Alanyaspor'a transferin gerçekleşmesi için düşük bir teklif sunmuştu. Alanyaspor Başkanı da Galatasaray'ın teklifini komik bulduğunu söylemişti.

GALATASARAY YÖNETİMİ YENİDEN TEKLİF YAPACAK

Sarı-kırmzılı takımın taraftar grubu olan ultrAslan da Emre Akbaba'yı takımda görmek istediğini sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak dile getiriyor.

Sarı-kırmzılı formayı giymek için gelen teklifleri geri çeviren Emre için, Galatasaray Yönetimi yeni bir teklifle Alanyaspor'un kapısını çalacak.

Öte yandan Emre Akbaba'nın Alanyaspor'da 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Alanyaspor'un 5 milyon euroluk isteğini çok bulan Galatasaray, daha düşük bir teklikle anlaşmaya varamazsa futbolcunun sözleşme bitiş tarihini bekleyecek ve bedelsiz olarak kadrosuna katacak.