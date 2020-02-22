Emre Akbaba için bambaşka bir heyecan

Galatasaray'ın ikinci yarıda yakaladığı çıkışta başrol oynayan isimlerden Emre Akbaba, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun, idmanlardan sonra sahayı terk etmediği ve her gün en az yarım saat uzaktan şut çalıştığı öğrenildi.

Sezonun ikinci bölümünde çıktığı 7 resmi maçta 4 gol atmayı başaran Emre, Kadıköy'deki kritik mücadeleyi kesinlikle boş geçmek istemiyor. Hocası Fatih Terim de, Emre'yi ileride Adem'e yakın oynatarak, onu skor üretmesi adına daha avantajlı bir konuma getirmeyi planlıyor.

"SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fenerbahçe derbisi hakkında düşüncelerini paylaşan Emre Akbaba, "Bu derbilerde forma giymek her futbolcunun hayalidir. Bir de üzerinizde Galatasaray forması ile böyle bir maça çıkmak bambaşka bir heyecan ve motivasyon. Kadıköy'de kazanmak istiyoruz ve bunun için son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi.