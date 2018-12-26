1 Futbolculara benzeyen insanlar Futbol dünyasında birçok ünlü ismin benzerleri her zaman görenleri hayrete düşürmüştür. Son olarak Şenol Güneş'e benzeyen bir vatandaş ortaya çıktı.

2 Beşiktaş, Kalinic'i kiralıyor Devre arası transfer döneminde Vagner Love'la Larin'i gönderecek olan Beşiktaş, Atletico Madrid'den Kalinic'i kadrosuna katacak.

3 Emre Akbaba ikinci yarının ilk maçına yetişecek Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan Emre Akbaba, ikinci devrenin ilk maçıyla sahalara dönecek.

4 Süper Lig'de ilk yarının en kötü performansları İlk yarısı sona eren Süper Lig'de birçok futbolcu performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Fazlasıyla eleştiren oyuncular, taraftarların da tepkisini çekti.

5 Rodrigues: Fatih Terim için çıldırıyorlar Hollanda basınına konuşan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Rodrigues, Fatih Terim'in Türk futbolu çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

6 Fikret Orman: Beşiktaş'ın ekonomisini ben düzelttim Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün ekonomik durumuyla ilgili kendisini eleştirenlere cevap verdi.

7 Orman: Birkaç oyuncuyla yollarımızı ayıracağız Devre arasında 5-6 sporcuyla yollarını ayıracağını ifade eden Fikret Orman, "Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

8 Emre Belözoğlu: Hedefimiz şampiyonluk Başakşehir'le şampiyon yaşamak istediğini ifade eden Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin küme düşme hattından çıkmasını arzuladığını belirtti.

9 Fatih Terim 21'lik stoperi istedi Galatasaray, Fatih Terim'in istediği 21 yaşındaki stoper Luiz Felipe'yi devre arasında kiralayacak.