Emre Akbaba ilk maçında mest etti

Alanyaspor’dan Galatasaray’a katılan Emre Akbaba 60. dakikada sahaya girdi, takımına dinamizm kazandırdı.

Sağ tarafta oldukça çalışkan görünen genç futbolcu 3 dakika sonra pozisyona girdi. Zaman zaman forvet arkasında 10 numara gibi oynayan Emre yaptığı klas bir çalım sonrası tribünlerden büyük alkış aldı.

Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Emre, “Gerçekten çok duygulandım. Onlara layık olmak istiyorum. İlk maçımda gole de çok yaklaştım ama nasip olmadı. İnşallah burada çok gol atarım. Takım olarak pozisyonlara girdik fakat tek farkla galip geldik. Bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Ben de gol atsam çok mutlu olurdum ama önemli olan takımın kazanması. Haftaya eski takımıma karşı oynayacağım. Umarım o maçtan da biz galip çıkarız” dedi.