Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan maçlarıyla unutulmaz geri dönüşlere imza atan milliler, İsveç'te de tarih yazmayı başardı.

BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ

Euro 2008'de Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen milli takımımız, 2-0'dan geri geldi. Türkiye, son dakikada Nihat Kahveci'nin 2. golüyle 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Euro 2008'de yolumuza çeyrek finalde devam ederken rakibimiz Hırvatistan oldu.120. dakikada gol yiyerek geriye düştüğümüz maçı, 121'de Semih Şentürk'ün golüyle penaltılara uzattık. Penaltılarda ise Rüştü Reçber'in performansıyla yarı finale çıktı.

Geri dönüşlerin takımı olan milliler bu kez İsveç'te aynı başarıyı tekrarladı. 2-0 geriye düştüğümüz maçı, ikinci yarıda geri çevirdik.

Emre Akbaba: Kazandığımız için mutluyuz VİDEO



"GOL VE ASİST GEREKLİYDİ BANA NASİP OLDU"

UEFA tarafından da maçın adamı seçilen Akbaba, "İlk yarı da iyiydik ama değerlendiremedik. Oyuna girerken gol ve asist yapmamız gerektiğini biliyorduk. Şükürler olsun 2 gol bana nasip oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuna girerken böyle bir senaryo istiyorsunuz ama hissedemiyorsunuz." şeklinde konuştu.