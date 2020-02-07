Emre Akbaba PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 13 kulüp ile birlikte Galatasaray'dan Emre Akbaba'nın da aralarında olduğu birçok oyuncu ve birçok menajer, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Futbolcu EMRE AKBABA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-b ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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