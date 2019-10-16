Emre Akbaba topla idmanlara başladı

Geçtiğimiz sezonun 32. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rizespor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atarken Emre Akbaba'yı kaybetmişti.

5 AY SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Aldığı darbe sonrası kaval kemiği kırılan deneyimli futbolcu, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kaval ve baldır kemiği kırılan Emre, ameliyat sonrası sıkı bir rehabilitasyon süreci geçirdi.

27 yaşındaki oyuncu, bir süredir salonda güçlendirme çalışmaları yapıyordu. Dün yapılan idmanda ise yaklaşık 5 ay sonra topla çalışmalara da başladı.

Öte yandan saktlıkları bulunan Christian Luyindama ve Mario Lemina, kendilerine hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştı.