Emre Akbaba: Tüm ailem Galatasaray'ı istedi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, Galatasaray dergisine yaptığı açıklamada, öncelikli hedefinin sarı-kırmızılı formayla kupalar kazanmak olduğunu belirterek, "İleride hem kendimi daha iyi geliştirebilmek hem de kulübüme para kazandırmak için Avrupa'da futbol hayatımı sürdürmeyi düşünebilirim. Hedeflerim arasında İspanya ligi var." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ GALATASARAY'I İSTEDİK"

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği ilginin adaptasyon sürecini kısalttığını vurgulayan Emre, kendini bu camiaya ait hissettiğini aktardı.

Emre Akbaba, Galatasaray'a transfer sürecine de değinerek, şunları kaydetti: "Sonuçta serbest bir oyuncu değildim, bonservisim kulüpteydi. Eski kulübümün bazı beklentileri vardı fakat ben onlara Galatasaray'a gitmek istediğimi ilettim. Onlar da bana başka kulüplerle anlaştıklarını ifade ettiler. Hatta geçen sezon arasında başlamıştı teklifler. Evet, sonuçta profesyonel oyuncuyuz ama sevdiğimiz bir takım var. Bu görüşmeler yaşanırken Alanyaspor antrenmanlarına devam ediyordum.

Gönlümde her zaman Galatasaray vardı. 'Siz başka bir takımla anlaşmış olabilirsiniz ama ben istemiyorum' dedim. Ertesi gün beni tekrar kulübe çağırdılar ikna etmek için, onlar da kendi açılarından haklı olabilirler, fakat sonuç değişmedi. Sonuçta bir karar vermem gerekiyordu. Aileme de danıştım. Herkes benim gibi düşünüyordu. Babam olsun, eşim olsun, tüm ailem Galatasaray'a gitmemi istemişti."

"HAYATIMDA İKİ DEFA AĞLADIM"

Jardel'in Real Madrid'e attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadığını aktaran Emre şöyle konuştu: ''Ben futbol maçı izlerken hayatımda iki defa ağladım. Bir tanesi milli takımın Kosta Rika'ya karşı oynadığı Dünya Kupası maçı… Diğeri ise Süper Kupa finalinde oynanan Real Madrid maçı… Mario Jardel golü attığında sevinçten ağlamıştım.''

Galatasaray 2-1 Real Madrid Jardel (Altın Gol) - VİDEO

