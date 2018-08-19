Emre Akbaba'dan 10 milyon liralık fedakarlık

Galatasaray'da oynamak için önce Başakşehir, ardından F.Bahçe'den gelen teklifleri reddeden Emre Akbaba'nın transferinin gerçekleşmesi için ciddi bir maddi fedakarlık da yaptığı ortaya çıktı.

ALACAKLARINDAN DA VAZGEÇTİ

Aytemiz Alanyaspor ile sarı kırmızılıların 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını öğrenen milli futbolcu, bir an önce imzaların atılması için eski kulübünden alacağı 450 bin TL'den vazgeçti. Emre'nin fedakarlığı bununla da bitmedi.

TEKLİFLER ARASINDAKİ FARK 1.35 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi Emre Akbaba'ya bonuslarla birlikte yıllık 2.2 milyon Euro teklif etti. Galatasaray ise 1 milyon 750 bin Euro verebileceğini bildirdi. Milli futbolcu hiç pazarlık yapmadan sarı kırmızılıların önerdiği rakama 'Evet' dedi.

3 yıllık sözleşme imzalayan Emre, G.Saray'dan toplam 5,25 milyon Euro (36.2 milyon TL) alacak. Emre, Fenerbahçe'nin önerisini kabul etse, 3 yılda toplam 6.6 milyon Euro (45.5 milyon TL) kazanacaktı.

10 MİLYONLUK FEDAKARLIK

1.35 milyon Euro'dan (9,3 milyon TL) böylelikle vazgeçen Emre, Alanyaspor'da bıraktığı 450 bin TL ile birlikte toplam 10 milyon liraya fedakarlık yapmış oldu.