Emre Akbaba'dan dikkat çeken performans

1 A Milli Takım'da Shane Larkin sakatlandı A Milli Takım'da Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

2 Adem Büyük kurban kesti, goller geldi Galatasaray'da son zamanlarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Adem Büyük'ün, 10 tane kurban kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttığı öğrenildi.

3 Beşiktaş 'o anın' videosunu yayınladı Top Göztepeli futbolcudayken oyunu durduğunu iddia eden Hüseyin Göçek'e Beşiktaş'tan videolu cevap verdi.

4 Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

5 Fenerbahçeli futbolculara para dopingi Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının kazanılması durumunda 4 milyon lira prim dağıtma kararı aldı.

6 İtalya'da VAR'a itiraz hakkı geliyor İtalya Futbol Federasyonu, VAR tartışmalarını azaltmak için yeni bir uygulama başlatma kararı aldı.

7 Fenerbahçe, Fabrice N’Sakala ile el sıkıştı Fenerbahçe, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N’Sakala ile prensip anlaşmasına vardı.

8 Beşiktaş'ın toplam borcu Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 393 liraya ulaştığı öğrenildi.

9 Rodrigues sakatlandı Antrenmanda sakatlanan Garry Rodrigues, 1 ay sahalardan uzak kalacak. 29 yaşındaki futbolcu, bu süreçte G.Saray derbisini de kaçırmış olacak.