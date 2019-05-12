Emre Akbaba'nın ayağında 2 kırık var

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenip şampiyonluk yolunda büyük bir adım atarken, Emre Akbaba'nın sakatlığıyla yıkıldı.

KAVAL VE BALDIR KEMİKLERİ KIRILDI

Ligin ilk yarısında Erzurumspor'la oynanan karşılaşmada tarak kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Emre, sezonun ikinci yarısında kendini toplamaya başlamıştı. 26 yaşındaki oyuncu dün oynanan Rizespor maçında çok talihsiz bir sakatlık daha yaşadı.

Girdiği ikili mücadele esnasında ayak kemiği kırılan ve hemen ambulansla hastaneye götürülen Emre'nin kaval ve baldır kemiğinin kırılıdığı açıklandı.

Galatasaray resmi Twitter hesabından Emre'nin durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Oyuncumuz Emre Akbaba'nın sağ cruris tibia ve fibula (kaval ve baldır) kemiklerinde kırık mevcuttur. İlk müdahalesi yapılan oyuncumuz yarın (pazar günü) ameliyata alınacaktır."





Emre'nin dün götürüldüğü hastanede çekilen röntgen filminde ise oyuncunun yaşadığı sakatlığın ciddiyeti bir kez daha ortaya çıktı.