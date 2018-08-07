Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye cevabı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba'nın merakla beklenen transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıldı.

25 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor'la yürütülen pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Alanyaspor'a 3 milyon euro teklif eden Galatasaray, "Teklifi biraz artırın Emre Akbaba size hayırlı olsun" yanıtını aldı.

F.BAHÇE'Yİ DE REDDETTİ

Sarı-kırmızı renklere gönül veren gurbetçi oyuncu geçen hafta Başakşehir'in teklifini reddetmişti.

Emre Akbaba kendisi ile ilgilenen Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem" mesajını yolladı ve Alanyaspor'un 10 numarasını sarı-kırmızılı kulübe satmaktan başka çaresi kalmadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Emre'nin Galatasaray'a transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.