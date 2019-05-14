Emre Akbaba'nın sol ayağında bir problem yok

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba'nın Ç.Rizespor ile oynadıkları mücadelede sağ ayak kaval ve baldır kemiği kırılmıştı.

Emre Akbaba, geçtiğimiz gün ameliyat edildi. Galatasaray da resmi sitesinden yaptığı açıklamada milli futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini aktardı.

Ayağı iki yerden kırılan ve uzun tedavi süreci yaşayacak olan Emre Akbaba'nın 1 sezon forma giyemeyeceği öğrenilmişti.

SOL AYAĞINDAKİ SARGI MERAK EDİLİYORDU

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ameliyat olan futbolcuyu ziyaret etti. Hastanede çekilen fotoğrafta Emre Akbaba'nın iki ayağının da sargılı olması sarı-kırmızılı taraftarların aklında soru işareti oluşturmuştu.

KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Sağ ayağı kırılan futbolcunun sol ayağında da bir problem olup olmadığı merak ediliyordu. Kulüp doktoru Yener İnce, kendisine yönelttiğimiz soruyu cevapladı.

KralSpor'a konuşan kulüp doktoru, Emre Akbaba'nın sol ayağındaki sargının steril çorap olduğunu belirtti. Kırık ameliyatı sonrası usule uygun olması için böyle bir uygulamanın yapıldığını ve korkulacak bir şey olmadığını söyledi.