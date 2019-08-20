Emre: Asistim değil Vedat'ın golü konuşulmalı

Emre Belözoğlu, hem yeni sezon hem de Gazişehir Gaziantep karşılaşması hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Vedat Muriç'in gol vuruşuna ilişkin ise ‘mükemmel’ ifadesini kullanan Emre Belözoğlu, “Orada öne çıkması gereken benim pasım değil, Vedat'ın mükemmel gol vuruşu. Bunun konuşulması gerekiyor. Benimki tam bir asist gibi değildi. Boş kaleye bıraktı, attı gibi bir pas değildi. Vedat'ın becerisiyle alakalı bir durumdu. O golde en büyük şapka çıkartılacak kişi de Vedat. O çok özverili bir oyuncu. Ligimizi çok iyi tanıyor. Karakter olarak da gerçekten tam Fenerbahçelilerin seveceği, Fenerbahçe’nin kaybettiği zaman üzüldüğünü net bir şekilde hissettirecek, kazandığında da bir taraftar gibi çocuklar gibi sevinecek bir profil. Onun gibi bir futbolcuya ihtiyacımız vardı." dedi.

Tecrübeli futbolcu, "Diğer takım arkadaşlarım da elinden geleni her şeyi yaptı. Dün vasat oynayan bir oyuncumuz yoktu. Önemli olan birlikteliği devam ettirmek. Beraber kazanacağız. Bazen ne yazık ki futbolda bunlar var beraber kaybedeceğiz. Ama birlik ve bütünlüğümüzü hiçbir zaman bozmayacağız. En büyük destekçimiz de taraftarımız. Çubukluyu giyen her futbolcumuza, beklentilerin aşağısında kalan oyuncumuza bile o şefkati göstereceklerdir. Onlara çok ihtiyacımız var. Onlar bizim sahadaki en büyük gücümüz” diye konuştu.