Emre Belözoğlu 100. maçına çıkacak

Emre, A Milli Takım formasını ilk olarak 23 Şubat 2000'de, 19 yaşındayken Norveç ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan özel maçta giyen Emre, Türkiye'nin 2-0 kaybettiği maçın 72. dakikasında Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

DALGA DİYECEK

Geride kalan 19 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Emre, Fransa maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.



Deneyimli futbolcu, Fransa karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanını da elde edecek.



Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki futbolcu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 9 kez gol sevinci yaşadı.



İlk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan ve Türkiye'nin 2-0 kazandığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atan Emre, son golünü ise 11 Eylül 2012'de Estonya ile oynanan ve 3-0 kazanılan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup karşılaşmasında kaydetti.



Emre Belözoğlu, ay-yıldızlı forma ile 9 golünü Estonya (2), Moldova, Kosta Rika, İtalya, Norveç, Belçika, Bosna Hersek ve Romanya'ya attı.



Milli forma ile Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu ve Fatih Tekke ile aynı gol sayısına sahip olan deneyimli futbolcu, bir gol daha atması halinde 10 golü bulunan Umut Bulut ve Hakan Çalhanoğlu'nu yakalayacak.