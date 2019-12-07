Emre Belözoğlu: 9 puanın hepsine talibiz

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, iki deplasman beraberliğinin ardından 4 puan kaybı olduğunu ifade ederek, “Bugün kendi sahamız ve seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk. Son 3-4 hafta yaşadığımız ilk atakta gol yeme problemi çıksa da kazanmasını bildik. Önemli bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Bütün kaybettiğimiz puanlarda ben sahanın içinde bir oyuncu olarak bu durumu hissediyorum. Kaybedilecek bir oyun oynamadık. Antalyaspor maçı dahil oyunu kazanabilecek bir 90 dakika oynadık. Sadece pozisyonları değerlendiremedik. 3-0 olarak ilk 15 dakikaya girmek varken 1-0 mağlup başladık. Çevirmesini bildik taraftarın desteğiyle beraber. Her takım için zor bir deplasman burası. Taraftarın o enerjisi ile beraber farkımız böyle ortaya çıkıyor. Genel anlamda iyi bir maçtı eksiklerimiz var. Daha iyisini yapabiliriz. Yolumuz daha uzun. 2 puan kazandık son iki deplasmanda. Ben her zaman deplasmanda kaybetmemenin değerli olduğunu düşünüyorum. Bu takım yeni kuruldu. Tabii süper lig tecrübesi olan oyuncular var. Yeni bir takım. Bir şeyleri burada oturtmaya çalışıyoruz hocamız başta olmak üzere. Bu süreçler sancılı olacak ama geçen sene farklı bir süreç yaşadık. Hep beraber inanıyorum devre arasına kadar toplayacağımız puanları toplayıp şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Deplasmanlarda kaybetmemek benim için önemli. Ufak bir ağrım var. İkinci yarı üzerine 10 dakika oynadım. Çok fazla problem olacağını düşünmüyorum. Maça kadar 8-9 günlük bir süre var. Önümüzdeki maça yetişirim diye düşünüyorum” dedi.

"9 PUANIN HEPSİNE TALİBİZ"

Süper Lig’in zorlu bir lig olduğunu belirten Belözoğlu, “Artık her takım bir oyun oynamaya çalışıyor. Oyun oyuncu kalitesi git gide her takımda birbirine yaklaşmaya başladı. Zorlu bir lig olacak. Önümüzde 9 puan var hepsine talibiz. Yolumuza bence bugün emin adım attığımızı gösterdik herkese. Sivas’a maçı kazanmaya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN, SEZONU LİDER BİTİRMEK"

Takımın lider olması hakkında da konuşan Belözoğlu, “Bizim için önemli olan sezon sonunda lider olmak. Beraberliğe sevinecek durumda değiliz ama deplasmanda kaybetmemek değerlidir diye bunu söylemek istedim. Önümüzde 9 puan var. Ligin lideri Sivas’a gideceğiz. İnşallah orada kazanıp ligin sonu için konumumuzu perçinleyeceğiz” şeklinde konuştu.

"FERDİ, YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Emre, “Ferdi yetenekli bir oyuncu. Değer verdiği taraftarın teveccüh gösterdiği bir oyuncu. Genç oyuncular buldukları dakikayı iyi değerlendirmek zorunda. Kolay bir camia değil burası. Elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışıyoruz. Bu tarz oyuncuları çok oynatıp kaybetmekte var. Hocamız bu konuda tecrübeli bir isim. Kendisi bizden daha iyi biliyordur süre verip vermeyeceğini. Bizim ona verdiğimiz içerideki enerjiyle Fenerbahçe’de önemli bir yıldız olarak ortaya çıkacak önümüzdeki sene” dedi.