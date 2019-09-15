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Emre Belözoğlu, Alanya deplasmanında yok

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçı kafilesinde yer almadı.

| Haber Merkezi
Emre Belözoğlu, Alanya deplasmanında yok
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Sezon başında Fenerbahçe'ye dönen ve ilerlemiş yaşına rağmen ortaya koyduğu futbolla takıma büyük katkı veren Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

EMRE BELÖZOĞLU DİNLENDİRİLECEK

Sarı-lacivertli ekibin 3 lig maçında da forma giyen 39 yaşındaki yıldız futbolcu, A Milli Takımımızın Andorra'yı 1-0 yendiği karşılaşmada da 90 dakika oynadı.

Yaklaşık 20 günde 4 maça çıkan Emre'nin bu tempoda zorlandığı, özellikle Andorra mücadelesinde ise aldığı darbeler sonrası sırtında ağrılar olduğu belirtildi. 

Moldova deplasmanında ağrıları nedeniyle oynatılmayan kaptan Emre, Alanyaspor mücadelesinin kadrosuna da dahil edilmedi.

A Milli Takım'dan döndükten sonra özel program dahilinde tedavi edilen tecrübeli orta saha oyuncusu, Alanya karşılaşmasına yetiştirilemedi.

Emre Belözoğlu'nun gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında sahada olacağı ifade ediliyor.

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