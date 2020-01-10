Emre Belözoğlu antrenmanda taktik verdi

Süper Lig’in devre arasını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de gerçekleştirilen antrenmana kaptan Emre Belözoğlu damga vurdu.
ARKADAŞLARINI SIK SIK UYARDI
Çalışmalar esnasında sürekli ön plana çıkan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde kalırken top kapma antrenmanında futbolculara, "Doğru dağılın. Top nerede 3 kişi oraya gidiyor, 1 kişi merkezde kalsın, doğru pas verin" şeklinde direktiflerde bulundu.
39 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda futbolu bırakarak antrenör olacağı konuşuluyor.
Emre Belözoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak istediğini belirtmişti.