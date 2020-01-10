Emre Belözoğlu antrenmanda taktik verdi

1 Babel: Ajax'a döndüğüm için mutluyum Galatasaray'dan Ajax'a transfer olan Babel, forma şansı bulabilmek için eski kulübüne döndüğünü ifade etti.

2 Gençlerbirliği'nde transfer hedefi Joe Hart Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle bu sorunu çözmek istediklerini belirtti.

3 Avrupa liglerinde sezon sonu serbest kalacak yıldızlar Avrupa liglerinde başlayan ara transfer dönemi, sezon sonunda kontratı bitecek önemli futbolcuları akıllara getirdi. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız isimler...

4 Malatyaspor: Alper, Oğuzhan ve Mehmet Ekici'yi istiyoruz BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk ve Mehmet Ekici ile ilgilendiklerini açıkladı.

5 Sekidika Galatasaray'da Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından Sekidika'yla da anlaştı. Sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu, objektiflere poz verdi.

6 Rıza Çalımbay'dan 'Zorlu' açıklaması Dün resmi Twitter hesabından "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkileri üzerine çeken Rıza Çalımbay, "Bu tweeti ben atmadım" dedi.

7 Brentford, Emre Mor'u istiyor İngiliz basını, Brentford'un Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Emre Mor'u transfer etmek istediğini yazdı.

8 Ryan Babel Ajax'ta Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kiralık olarak Ajax'a gönderdi.

9 Caner Erkin'in hakemlerle ilgili düşüncesi Caner Erkin, "En beğendiğin Türk hakemi hangisi?" şeklindeki soruya, "Beğendiğim bir hakem yok, çünkü hep hata yapıyorlar" diyerek cevap verdi.