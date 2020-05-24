Emre Belözoğlu: Cengiz, en iyi futbolculardan biri olacak

2001-2005 yılları arasında Serie A ekibi Inter'de forma giyen Emre Belözoğlu, La Gazzetta dello Sport'a kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Inter'deki günlerinden bahseden 39 yaşındaki futbolcu, bunun yanı sıra Roma forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti.

''INTER'DE OLAĞANÜSTÜYDÜM''

İtalyan ekibinde oynadığı dönemde çok iyi bir performans sergilediğini belirten Belözoğlu, ''7 Aralık 2002, Lazio 3-3 Inter: O gece senin muhteşem bir sağ ayağın olduğunu da görmüştük" şeklinde yapılan bir hatırlatmanın üzerine şu ifadeleri kullandı:

''Bazı zamanlarda ben de internetteki eski videolarımı görüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse, fena bir sağ ayağım yoktur. O yıl, bireysel performans olarak çok olağanüstü bir seviyeye çıkmıştım. Inter formasıyla gol atmak da gurur veriyordu."

''CENGİZ ÜNDER, EN İYİLERDEN OLACAK''

Öte yandan Roma forması giyen Cengiz Ünder hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, başarılı futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ünder'in en iyilerden biri olacağını belirten tecrübeli futbolcu, ''Cengiz Ünder, harika bir futbolcu. Başakşehir'de oynarken onun gelişimini gözlerimle seyrettim. Bana inanın, o fenomen bir futbolcu. Çok patlayıcı bir oyuncu. Her saatinde futbolu düşünür. Dikkati asla dağılmaz. Bu söylediğimi bir gün hatırlayın. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak.'' şeklinde konuştu.